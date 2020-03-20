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Lastiği patladı alevler içinde kaldı

Gölcük'de, pet şişe sularını taşıyan TIR'da lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Demirören Haber Ajansı
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​Sakarya’dan aldığı pet şişe suları Balıkesir’e götüren R.B. yönetimindeki 10 ED 911 plakalı TIR, saat 10.30 sıralarında, D-130 karayolu Gonca Rampası'na geldiğinde lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başladı.R. B. dorseden yükselen dumanları görünce aracı yolun sağ şeridinde durdurdu. İhbar üzerine bölgeye Gölcük İtfaiye Amirliği ve Donanma Komutanlığı’nın itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürdü. Yangında TIR’ın dorsesi kullanılmaz hale geldi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

R.B. ''Sakarya’dan aldığım suları Balıkesir’e götürüyordum. Bir patlama sesi duydum, sonra aracın dorsesi yandı'' dedi. Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan Yalova istikameti, soğutma çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı. Aracın yoldan çekilmesi için de çalışma başlattı.

Bugün 11:42 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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