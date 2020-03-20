Yaman: Genel bir tedbir açıklanmadı

Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dünyayı kasıp kavuran, KORONA (COVID-19) virüsü ile ilgili mücadele kapsamında hükümetimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli uyarı ve önlemleri yetkililer vasıtasıyla açıklıyor, bizlerde yakinen takip ediyor ve bu alınan tedbirleri uygulamak bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtiyoruz.

“SAĞLIK PERSONELİNİN İŞE GİTMEKTEN BAŞKA ŞANSI YOK”

Hükümet 18/03/2020 tarihinde bir ekonomik paketi de açıklamış bulunuyor. İş adamlarına, Esnafımıza ve emeklilere yönelik açıklamaları yakinen takip ediyoruz. Kamu çalışanlarına yönelik tedbirler kapsamında, Engelli, Heyet Raporu ve 60 yaş üstü çalışanların 12 gün ücretli izinli sayılmaları doğru bir karardır. Ancak doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları için bu uygulamanın yapılmaması doğru değildir. Halkımız ile yakın temas içerisinde çalışmak zorunda olan, toplu taşıma araçlarını kullananlara, sağlıkta çalışan personelin işe gitmekten başka şansı yoktur.

GENEL BİR TEDBİR AÇIKLANMADI

Bu kesimin nasıl korunacağı yönünde işyerlerinde 6331 sayılı yasa gereği kurulması zorunlu olan, İSG (iş sağlığı ve güvenliği) kurulda yaptığımız çalışmaların haricinde genel bir tedbir bugüne kadar açıklanmamıştır. Halkımıza hizmetten başka şansı olmayan bu kesimin maddi, manevi desteklenmesi başta çalışma verimi, moral değerleri ve sağlıklarının korunması adına önemlidir. Bu vesile ile ülkemizde bu sağlık problemini en az hasarla atlatabilmemiz için herkesin üzerine düşen tedbirlerin uygulanması doğrultusunda birlik beraberliğe, samimiyete davet ediyoruz. Saygılarımızla…”