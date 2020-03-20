Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile etkin mücadelesini sürdürüyor. Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan virüs, 11 Mart günü Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye, ilk vakanın öncesinde de sonrasında da önlemler konusunda çalışmalarını sürdürdü. Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yapılan son açıklamaya göre, Kovid-19 şüphesiyle test yaptıran hastalar, kişisel bilgilerini girerek e-Nabız uygulaması üzerinden testin sonuçlarını öğrenebilecek.

10 BİNİ AŞKIN TEST YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin dün sunum yaptı. Koca, , "Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabiliyor olacağız. Yarın hızlı tanı kiti devreye girecek. 10 binin üstünde test yaptık. Yaygın saha araştırmaları yapıyoruz. Taramalarımız önümüzdeki günlerde daha da artacak. Günde 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜN YAPILAN 1981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 4'e yükselirken toplam vaka sayısı ise 359'a ulaştı. Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamada, bir gün içinde yapılan bin 981 testin 168'inin pozitif çıktığını belirtti.