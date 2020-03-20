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Yıldızlı; “Dualarımız tüm insanlığın sağlığı ve barışı için”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı

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CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı mesajında: “Miraç Kandili’nde manevi değerlerin, sevgi ve saygının, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güçlenmesini sağlayan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği özel gecelerdir. Bu mübarek gecenin birliği, dirliği ve beraberliğine; insanlığın selameti, sağlığına, huzuru, barışı ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

TÜM  DUALARIMIZ İNSANLIĞIN SAĞLIĞI VE BARIŞI İÇİN 

“Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili’nin ardından Feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Yıldızlı; “Dinimiz, güzel ahlakı, doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi ve saygıyı esas almıştır. Dünyamızın ve ülkemizin büyük acılar yaşadığı günümüzde; öncelikle kinden ve nefretten uzak, haktan ve hukuktan yana, insanlık değerlerine sahip çıkan bir anlayışla, barışın ve kardeşliğin gerçek manada tesis edilmesini diliyorum. Dünya ve insanlık tarihinin daha önce hiç görmediği büyüklükte küresel bir salgınla karşı karşıya olduğumuz, tüm insanlığın içinde bulunduğu bu zor zamanlarda ise tüm toplumun en yüksek dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmesiyle, tüm insanlığın sağlıklı bir yaşama kavuşması en büyük temennimizdir. Dualarımız tüm insanlığın sağlığı ve barışı için…

İslam âlemi için en yüksek manevi mertebeye erişmek manasına gelen Miraç Kandili’nin öncelikle ülkemizin, İslam dünyasının ve insanlığın huzuruna, barışına, mutluluğuna vesile olmasını diliyor; ülkemizin barışa, saygıya, hoşgörüye, kardeşliğe ve sağlığa ulaşmasını temenni ederek tüm vatandaşlarımızın ve İslam âleminin mübarek Miraç Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.  

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