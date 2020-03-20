Körfez Belediyesi’nden çalışanlar için ortam ölçümü

Körfez Belediyesi tarafından Teknik Hizmetler Şantiyesi’nde aydınlatma, ses ve diğer rahatsız edici etkenler yönünden ayrı ayrı ‘ortam ölçümü’ gerçekleştirildi. Ofis, atölye, şantiye ve iş makinesigibi araçlar olmak üzere tüm çalışma sahalarında gerçekleştirilen ölçümlemelerde, çalışma ortamları gürültü, aydınlatma, fiziki yetersizlik gibi diğer etkenler yönünden ayrı ayrı ölçümlere tabi tutuldu.
TÜM ÇALIŞMA SAHALARIMIZDA ÖLÇÜMLERİMİZİ YAPIYORUZ
Bilgi İşlem Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda, çalışma ortamlarındaki olumsuzlukların giderilerek, personele daha rahat bir çalışma ortamı sağlanması hedefleniyor.Konuyla ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna, “Tüm çalışma sahalarımızda ortam ölçümlerimizi gerçekleştirip, çalışanlara uygun hale getireceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz