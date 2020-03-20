Koronavirüsün ölümcül sonuçlanmaya başladığı günden bu yana katıldığı her programda salgından korunmanın yollarını anlatan diyetisyen Ender Saraç, geçtiğimiz akşam hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yaptıran Saraç, sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"TEST SONUCUM TEMİZ ÇIKTI"

Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran ve koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Ender Saraç, Twitter hesabından test sonuçlarını paylaştı. Telefonundan test sonucunu gösterdiği bir video paylaşan Şaraç, "Korona test sonucum negatif yani temiz çıktı. Ayrıca ben de çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" dedi.