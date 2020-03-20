Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!

Buna ‘kısa çalışma ödeneği’ deniliyor. Bu ödenek; önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinde de yer aldı.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu kapsamda “Kısa Çalışma Ödeneği’ni devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracak ve hızlandıracağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız” ifadesini kullandı. Kısa çalışma ödeneği 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan veriliyor. Bu süre, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 ay daha uzatılabiliyor. Yani toplamda 6 aya çıkabiliyor.
İŞ YERLERİNİN BAŞVURU YAPMASI ŞART
Ödenek için işverenin başvuru yapması şart. İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İşkur’a başvuruda bulunması ve iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz