Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!

Buna ‘kısa çalışma ödeneği’ deniliyor. Bu ödenek; önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinde de yer aldı.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu kapsamda “Kısa Çalışma Ödeneği’ni devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracak ve hızlandıracağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız” ifadesini kullandı. Kısa çalışma ödeneği 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan veriliyor. Bu süre, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 ay daha uzatılabiliyor. Yani toplamda 6 aya çıkabiliyor.

İŞ YERLERİNİN BAŞVURU YAPMASI ŞART

Ödenek için işverenin başvuru yapması şart. İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İşkur’a başvuruda bulunması ve iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor.