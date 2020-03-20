Diş hastanelerinde randevulu hasta bakılamıyor

Coronavirüs’ün Türkiye’de de görünmesinin ardından sağlık kuruluşlarında önemli tedbirler alındı. Alınan tedbirlerden biri de diş hastanelerinde uygulanıyor. Diş hastanelerinde ağrı ve acil işlemler dışında işlem yapılmıyor. Hastaneler randevulu hizmetlerini geçici olarak durdurdu.