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Diş hastanelerinde randevulu hasta bakılamıyor

Coronavirüs tedbirleri doğrultusunda, ilimizde hizmet veren diş hastanelerinde önlemler artırıldı. Tedbir amacıyla ilimizdeki diş hastanelerinde sadece acil diş hizmeti verilmeye başlandı
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Coronavirüs’ün Türkiye’de de görünmesinin ardından sağlık kuruluşlarında önemli tedbirler alındı. Alınan tedbirlerden biri de diş hastanelerinde uygulanıyor. Diş hastanelerinde ağrı ve acil işlemler dışında işlem yapılmıyor. Hastaneler randevulu hizmetlerini geçici olarak durdurdu.

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