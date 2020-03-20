Coronavirüs’ün Türkiye’de de görünmesinin ardından sağlık kuruluşlarında önemli tedbirler alındı. Alınan tedbirlerden biri de diş hastanelerinde uygulanıyor. Diş hastanelerinde ağrı ve acil işlemler dışında işlem yapılmıyor. Hastaneler randevulu hizmetlerini geçici olarak durdurdu.
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Diş hastanelerinde randevulu hasta bakılamıyor
Coronavirüs tedbirleri doğrultusunda, ilimizde hizmet veren diş hastanelerinde önlemler artırıldı. Tedbir amacıyla ilimizdeki diş hastanelerinde sadece acil diş hizmeti verilmeye başlandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz