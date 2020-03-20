3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen, Somaspor ile oynanan maçın ardından PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul, Başkan Arif Gülen’in cezasını açıkladı. Başkan Arif Gülen, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 8.500 TL. para cezasının yanında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı da ihtar cezası aldı. Böylece Başkan Gülen sezonu da kendisi adına kapamış oldu!
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Arif Gülen sezonu kapadı!
3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen'in cezası açıklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz