Albayrak: 2 bin kişiye kadro!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2 bin kişinin istihdamının sağlanacağını söyledi.

Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."