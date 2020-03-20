Bakan Kasapoğlu: Ligleri hep birlikte erteledik

Koronavirüs nedeniyle kalan spor branşlarında erteleme kararı çıktı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol, Basketbol, Voleybol federasyonlarının başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıkladı. Kasapoğlu, toplantı sonrasında şu sözleri kullandı: Koronavirüs salgını ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ilk çıktığı andan itibaren hızlı ve etkili önlemler alan ülkelerden biriyiz.

UMARIM GÜÇLENEREK ÇIKARIZ

Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir operasyon merkezi ve Bilim Kurulu önemli bir rehber. Olası senaryoları takip eden ve önlemleri alan kurumlarımız var. Devletimiz elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordine bir şekilde almaya devam ediyor. İnşallah bu salgından millet ve devlet olarak üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci konusundaki tedbirlere uyulması önemli. Futbol, voleybol, basketbol federasyonlarımız ve Kulüpler Birliği başkanlarımızla yaptığımız toplantıda liglerimiz için erteleme kararı verdik. Umarım bu süreci daha iyi geçirir ve güçlenerek çıkarız.