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Nihat Özdemir: Her şeyi enine boyuna konuştuk

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tüm planların ve alternatiflerinin hazır olduğunu ifade etti
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Başkan Özdemir liglerin ertelemesi ile ilgili şu şekilde konuştu: Kulüpler maçların oynanmasını istemiyor ve liglerin ertelenmesini istiyorlardı. Alınan karar futbolumuza hayır getirsin. 27 Haziran’da inşallah oynanacak bir Şampiyonlar Ligi finalimiz var. Liglerimizi bitecekmiş gibi hareket edeceğiz. Bununla ilgilitüm plan, program ve tarihlerimiz, alternatifleriyle hazır.

ENİNE BOYUNA KONUŞTUK

Koronavirüs çok değişik bir şekilde cereyan etmekte. Avrupa’da, Çin’de, İran’da bunu gördük. Türkiye bu süreci çok iyi götürüyor. Türkiye en iyi durumda olan ülkelerin başında gelmektedir. Biz de hükümetiz ile devamlı konuşarak program yapıyoruz. Liglerimizi erteledik. Ertelenirken, enine boyuna çok konuyu konuştuk. En kısa zamanda tekrar liglerimizi başlatmak ve seyircili bir şekilde liglerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Tüm ligleri düşünerek çalışma grubu oluşturacağız ve bu tarihleri Türkiye’nin durumuna göre belirleyerek yola devam edeceğiz.

BİZ DE KARAR ALACAĞIZ

Biz ancak, fikstürü ilan eder, maç programlarını planlayabiliriz. Ama her kulübün kendi futbolcusunu yönetmesi, izin vermesi, vermemesi, yönetim idaresine bağlıdır.Futbolcuların evden çıkmak istememesi nedeniyle bu kararları aldık. Kendilerini planlayacaklar ve ona göre yürüyecekler. Hedefimiz liglerimize nisan ayında başlamaktır. Türkiye’nin koronavirüs ile ilgili planlaması ve Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararlara göre biz de karar vereceğiz.

 

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