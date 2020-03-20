Hidayet Türkoğlu: Erteleme kararı bizi mutlu etti

Hidayet Türkoğlu açıklamasında şu şekilde konuştu:Sağlık dediğimizde devlet olarak atılmış bütün kararların sporcular ve spor kulüpleri adına atılmış olması bizi mutlu etti. Dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte sporcularımızın endişelerini bakanımıza iletiyorduk. Kendileri ile istişare içerisindeydik. Alınan önlemlerde bizler de üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra kulüplerden ve sporculardan istediğimiz şeyler olacak. Kendilerine iyi bakmalılar. Umarım kısa süre içinde ligleri yeniden başlatırız. Bu karar sporumuza hayırlı olsun.