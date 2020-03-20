Üstündağ: Kulüplere samimi ve şeffaf olacağız

Kulüplerle samimi ve şeffaf bir şekilde hareket edeceklerini ifade eden Üstündağ şu şekilde konuştu: Baştan belirtmek isterim ki sağlık her şeyin önünde gelir. Bakanımıza bizim görüşlerimize duyarlı davranmasından dolayı teşekkür ediyorum. Alınan kararTürk sporuna hayırlı olsun. Planlı ve programlı olmamız gerek. Kulüplerimiz ile samimi ve şeffaf bir şekilde hareket edeceğiz. İnşallah kulüplerimizle kısa sürede yeniden sağlıklı maçlarda buluşuruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz