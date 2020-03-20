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Üstündağ: Kulüplere samimi ve şeffaf olacağız

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ lig ertelenmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, sağlığın her şeyden önemli olduğunu, kulüplere samimi ve şeffaf olacaklarınıifade etti ve olimpiyat hazırlığının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.