Uzuner: Olağanüstü günler geçiriyoruz

Sözlerine 2-1 kaybedilen Halide Edip Adıvar maçını değerlendirerek başlayan Uzuner şu şekilde konuştu: Halide Edip Adıvarspor ile deplasmanda oynadığımız maçta en kötü 1 puanı hak etmiştik. Klasik olacak ama basit hatalar nedeni ile iki gol yedik. Rakibi çok zorlasak da puan ya da puanlarla dönmek nasip olmadı. Hafta sonu Malatya Yeşilyurt ile karşılaşacaktık ancak ligler ertelendiği takımı dağıttık.

CİDDİYETİN FARKINDAYIZ

İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçten kulüp olarak alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camia olarak işin ne kadar ciddi olduğunun da bilincindeyiz. Panik yapmıyoruz. Gerekli önlemler alınacak, konuşmalar ve dokunuşlar yapılacaktır.Liglerin ertelenmesi ile ilgili olarak ise en baştan şunu ifade etmeliyim ki devletimizin ve TFF’nin kararınasaygımız sonsuz.Tek bir sporcunun ya da insanın tırnağı şampiyonluklardan çok daha değerlidir.

HİÇ BİR TEKNİK ADAM BUNLARI YAŞAMADI

Gölcükspor olarak yaptığımız antrenmandan sonra takımı ailelerinin yanına gönderdik. Tabii ki her kulüp gibi bizim de elimiz kolumuz bağlandı. Liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir tarih yok. Bu nedenle planlama yapmakta güçlük çekiyoruz. Gerçekten teknik adam olarak da çok değişik bir imtihandan geçiyoruz. Bu yaşananlar hiçbir teknik adamın başına gelmediği için tekrar ligler başladığında ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını inanın çok merak ediyorum.

PROGRAMLAR VERECEĞİZ

Fransa’nın Le Havre takımında Umut Meraş ile birlikte oynayan Gölcüklü futbolcu kardeşim Ertuğrul Ersoy ile konuştum ve onların süreci nasıl yönettiklerini öğrenmek istedim. Lig başlamadan 25 gün önce toplu antrenmanlara başlayacaklarmış. Vücut acımasızdır. Bu kadar çalışmaların karşılığında 1 hafta antrenman yapmazsan formdan çok düşersin. Bizim buna izin verme gibi bir lüksümüz yok. Futbolcularımıza programları vereceğiz. Kimin ne kadar çalıştığını yeniden başlayınca göreceğiz.

HAFTA BAŞINDA KARAR ALINABİLİRDİ

Eğer 15-20 gün sonra lig başlayacaksa erteleme kararı alınması sağlıklı değil. Çünkü her şey sil baştan başlayacak. Takımın lig temposuna erişmesi için en az bir buçuk aya ihtiyaç var. Keşke erteleme kararını hafta başında alabilselerdi. Perşembe çift kale maçımı oynadım, antrenmanda futbolcuları motive etmeye çalıştım ve bir anda böyle bir durum ortaya çıktı.

İNŞALLAH ATLATACAĞIZ

Bu erteleme kararı sakatlıkları olan takımlarafayda sağlar. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Ancak Gölcükspor ardına şöyle özel bir durum var. Çarşamba günü erteleme maçı oynayan Malatya Yeşilyurt, Gölcük’e yorgun gelecekti. Ness Otel’de kalıyorlardı ve erteleme kararının ardından onlar da takımı dağıttılar. Diğer takımlar da bu tür sıkıntıları yaşıyor. En baştan dediğim gibi. Karara saygımız sonsuz. Bu süreci inşallah en sağlıklı şekilde anlatırız.