Maç oynanacakmış gibi idmana çıkan Kırmızı Siyahlıalr, bireysel koşu çalışmasının ardından ısınma çalışması yaptı. Bir taraftan da bakanın toplantısı takip ediliyordu. Antrenmanın geri kalanında ise tam saha idman ve maç antrenmanı yapılarak antrenmaı tamamladı. Liglerin ertelenmesi sonucunda teknik direktör Ömer Faruk Uzuner ''Biz de, federasyondan net bir tarih verilmediği için süresi belli olmamak kaydıyla izin verdik. Herkes evde kendi çalışmasını yapacak'' dedi.
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Haydi çocuklar, evleereeeee !..
Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde gerçekleştirilen idmanda, Gölcükspor son çalışmasını yaptı ve liglerin ertelenmesiyle birlmikte diğer takımlar gibi tatile çıktı. Tüm futbolculara evde çalışma programı verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz