Haydi çocuklar, evleereeeee !..

Maç oynanacakmış gibi idmana çıkan Kırmızı Siyahlıalr, bireysel koşu çalışmasının ardından ısınma çalışması yaptı. Bir taraftan da bakanın toplantısı takip ediliyordu. Antrenmanın geri kalanında ise tam saha idman ve maç antrenmanı yapılarak antrenmaı tamamladı. Liglerin ertelenmesi sonucunda teknik direktör Ömer Faruk Uzuner ''Biz de, federasyondan net bir tarih verilmediği için süresi belli olmamak kaydıyla izin verdik. Herkes evde kendi çalışmasını yapacak'' dedi.