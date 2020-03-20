Hürriyet, Miraç Kandilini kutladı

Başkan Hürriyet mesajında, “İçerisinde bulunduğumuz ve virüs salgını nedeniyle hepimiz için önemli bir sınav olan mübarek üç aylarda, Regaib Kandilinin ardından bugün birçok rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandiline erişme mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olan Miraç; insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Bu mübarek günün ışığında yaşamımızı yeniden değerlendirmeli, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşüncelerden arınmalıyız.

KIRGINLIKLAR UNUTULMALI

Hepimiz kırgınlıklarımızı unutmalı, herkesin elimizden geldiği kadar gönlünü almaya çalışmalıyız.Tüm dünya ile birlikte ülkemiz ve şehrimizin de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele verdiği şu günlerde, hemşerilerimizin ve İslâm Âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, kandilin sağlık, bereket, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.