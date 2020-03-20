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Hürriyet, Miraç Kandilini kutladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Miraç Kandili sebebiyle yayınladığı mesajla, vatandaşlarımızın kandilini kutladı
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Başkan Hürriyet mesajında, “İçerisinde bulunduğumuz ve virüs salgını nedeniyle hepimiz için önemli bir sınav olan mübarek üç aylarda, Regaib Kandilinin ardından bugün birçok rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandiline erişme mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olan Miraç; insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Bu mübarek günün ışığında yaşamımızı yeniden değerlendirmeli, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşüncelerden arınmalıyız. 

KIRGINLIKLAR UNUTULMALI 

Hepimiz kırgınlıklarımızı unutmalı, herkesin elimizden geldiği kadar gönlünü almaya çalışmalıyız.Tüm dünya ile birlikte ülkemiz ve şehrimizin de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele verdiği şu günlerde, hemşerilerimizin ve İslâm Âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, kandilin sağlık, bereket, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(2)
02

kibarcik - bu davranış lafla olmuyor işten cıkarılan lar heee soyledıklerıyle örtüşüyormu kendıdızın yapomadıklarınızı nıye baskalarına soylersınız sadece ınadık demekle salı verılıyecegınızımı zan edıyorsunuz dıyor cenabı hak dogru ol dogru muntesıbı oldugun sıyası partının bir senede turkıye geneleınde ne aılelerın işten cıkartılanların bedualarını alıyorsunuz vede aldınız veselam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 16:49
01

Erol Demirbek - BRAVO, HALKIMIZIN BEKLEDİĞİ GİBİ OLGUN BİR DAVRANIŞ .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Mart 15:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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