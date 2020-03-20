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Dinçel: “Evde Kal” sloganına uyacağız

Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, liglerin ertelenmesiyle ilgili alınan kararı olumlu karşıladıklarını ifade etti
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Koronavirüs nedeni ile ertelenen liglerle ilgili gazetemize açıklama yapan Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, alınan kararı olumlu karşıladıklarını ifade ederek şu şekilde konuştu: Bizler iç içe yaşıyoruz. Sadece tesise kapansak bile en az 50-60 kişi bir arada oluyor. Evli olanlar var, evlerine gidip gelenler var. Olası bir sıkıntıda işler büyüyebilir. İnsan sağlığını korumaya yönelik alınan bu kararı olumlu karşılıyoruz.

HERKESİ EVLERİNE GÖNDERDİK

Bakanımızın ve federasyonların yaptığı toplantının ardından liglerin başlama süreleri belirtilmedi ve bir çalışma sonrası başlama tarihlerinin belirleneceğini ifade edildi. Yönetim kurulumuz ve profesyonel futbol şubemizle yaptığım görüşme sonrasında, futbolcuların, personelin ve tüm çalışanların evlerine gönderilmesine karar verdik. “Evde Kal” sloganına uyarak hareket edeceğiz ve mümkün olmadıkça dışarıya çıkmadan süreci geçirmeye çalışacağız.

SONA 1 ADIM KALDI

Takım olarak anında bir birimizle haberleşebiliyoruz. Sürecin ne kadar uzayacağını net olarak öğrendikten sonra oyunculara plan hakkında bilgilendirme yapacağız. En az 3 hafta ya da 1 aylık bir süreç olabilir. 14 gün kuralına sadık kalmamız gerekiyor. Tüm oyuncular evlerine gidecek ve bizden gelecek olan haberi bekleyecek. Fiziksel anlamda da çocuklara program verebiliriz. Çok geriye gitmek istemiyoruz.

İNŞALLAH NORMAL DÜZENE EN KISA SÜREDE GİRECEĞİZ

Kocaelispor ailesi olarak sona bir adım kaldı. O adımı da inşallah sağlıklı şartlar oluştuğunda atacağız. Yeniden söylüyorum. Kritik günlerden geçiyoruz. Kaderimizde bunları da yaşamak varmış. Bizim üzerimize düşen dikkatli olmak. Neticesinde insan sağlığı. Dikkatli olmalıyız. Ülkemiz ve toplumumuz yaşanan süreci en az hasarla atlatacak ve normal düzene inşallah en kısa sürede dönecek.

Bugün 14:21 TSİ - Spor

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