Kaptan Süleyman: Önce sağlık olsun !..

Kocaelispor’da takım kaptanı Burak Süleyman, liglerin ertelenmesi ile ilgili açıklamasında ilginç bir cümle kullanarak “Önce sağlık olsun” dedi. Süleyman “Gönül isterdi ki Fatsa maçını oynayıp, İzmit’e şampiyon olarak dönelim. Kafamız çok rahat olurdu. Yapacak bir şey yok. Sağlık söz konusuysa akan sular durur. Kısacası sağlık olsun.Formun ÜstüFormun Altı3-4 yıldır bu ligden çıkmak için mücadele ediyoruz. Play-Off’lardan döndük, çok üzüldük. Bu yıl çok yaklaştık. Artık “Bitti” diyebiliriz. Bir türlü sonucu alamıyoruz. Değişik değişik engellerle karşılaşıyoruz. Ancak ne olursa olsun şampiyon olacağız” dedi.