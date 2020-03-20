Barış: İnsan sağlığı her şeyden önemli

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü ve Başkanvekili Murat Barış, liglerin ertelenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Öncelikle ifade etmeliyim ki insan sağlığı her şeyden önemli. Koronavirüs nedeni ile dünyada ciddi bir salgın var. Bu salgın ölümlerle de sonuçlanabiliyor. Kocaelispor Kulübü olarak liglerin ertelenmesinin en doğru karar olduğunu düşünüyoruz ve kararı destekliyoruz. Başkanımız da bunun arkasında duruyor. Kocaelispor’un ligdeki durumu itibari ile ifade etmek gerekirse, sportif anlamda çok etkileneceğimizi sanmıyorum. Hedefi neredeyse tamamladık. Belki de bu hafta işi bitirecektik. Bunun için biraz bekleyeceğiz. Dediğim gibi önce sağlık” diye konuştu.