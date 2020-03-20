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5 sporcumuza olimpiyat vizesi verildi

Dünya Karate Federasyonu, 5 milli Karate sporcumuzun Tokyo 2020 kotası vizesi aldığını açıkladı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs tüm dünyada 160’dan fazla ülkeye kısa süre içerisinde yayıldı. Dünyayı alarma geçiren virüs, sosyal etkinliklerle beraber sporu da etkiledi. Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen ve en çok seyirci kitlesine sahip olan futbol da en çok maddi anlamda etkilenen spor branşlarının başında geliyor.

HELAL OLSUN SİZE !..

Tüm bu olumsuzlukların yaşandığı, morallerin bozulduğu, endişelerin arttığı bir dönemde, Dünya Karate Federasyonu, 2 Temmuz 2018’de başlayan Tokyo 2020 puanlamasının, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen iki turnuvanın ardından, 5 milli Karate sporcumuzun Tokyo 2020 kotası vizesi aldığını açıkladı. Karatenin ilk kez yer alacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etme hakkı kazanan isimler açıklanması haberi bir anca çığ gibi yayılarak, tüm camiayı sevince boğdu. Ev sahibi Japonya’nın sekiz dalın tamamında katılım sağlayacağı göz önünde bulundurulunca, puanlama ile beş sporcusunu Tokyo 2020’ye gönderen Türkiye, bu alanda en başarılı ülke olarak hepimizi gururlandırdı. Tabii ki ülkemizde karatenin başkenti olan Kocaeli de bundan nasibini aldı. Çünkü Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmak puanlama müsabakalarında alınan madalyalardan daha büyük önem arz ediyordu.

İLK KEZ YER ALACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan uluslar arası karate hakemimiz ve antrenörümüz Vasfi Aşçı, “Karate tarihinde ilk kez yer alacağımız Olimpiyat Oyunları’nın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın haklı gururunu yaşamaya başladık. 32 sporcunun belli olduğu ilk etapta beş sporcumuz kota aldı. Ev sahibi Japonya’nın tüm kategorilerde yarışma hakkının olduğunu düşünürsek, puanlamanın en başarılı ülkesi olduğumuz tabii ki haklı gurur kaynağımız olmuştur. Dünya sıralamasında ilk ikiye giren sporcuların doğrudan kota aldığı puanlamada bu sınır ilk 6 olarak belirlenseydi şayet, bugün sekiz dalın tamamında kota aldığımızı söylemekten büyük mutluluk duyacaktık. Ancak bu da bizim için büyük bir başarı, çünkü çok zorlu bir süreç ve beş sporcumuz kota alması büyük gururdur” dedi.

5 SPORCU TAMAM…

Tokyo 2020’ye kota alan milli karatecilerimiz Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş, dünya ve olimpik sıralamada ilk basamakta yer almayı başardı. Erkekler ferdi kata dalında yarışan Ali Sofuoğlu, dünyanın en iyi ilk üç ismi arasında yer alarak Tokyo 2020 vizesi almayı başardı. Kumite 61 kiloda dünya sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Merve Çoban, olimpik sıkleti olan 61 kiloda yerini koruyarak Tokyo 2020’ye adını yazdırdı. 2020 yılına müthiş bir giriş yapan ve katıldığı dört turnuvanın üçünde podyumda yer alan Meltem Hocaoğlu Akyol, puanlama üzerinden kota alan bir diğer sporcumuz oldu.

ESAT DELİHASAN KUTLADI

Aşçı açıklamasının devamında “5 sporcu ile kota alarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen Sporcularımızı, Hakemlerimizi, Milli Takım Antrenörlerimizi ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve Türk Karate Ailesi mensubu olan herkesi yürekten kutluyorum. Diğer kalan 3 kategoride de çok güçlü olan bir sporcu kadrosuna sahibiz. Ümit ediyorum ki, 26-27-28 Haziran'da Paris'te yapılacak olan Olimpiyat Kota yarışmalarında çok başarılı olarak olimpiyatlara katılım noktasında 8'de 8 yapan ülke olmanın gururunu hep birlikte yasayacağız. İnşallah, Türkiye Karate Federasyonu, Dünya'nın Olimpiyatlara hazırlık aşamasında en iyi çalışan ve olimpiyatlara en çok sporcu ile katılan ülke olması ümidiyle” dedi.

Bugün 14:24 TSİ - Spor

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