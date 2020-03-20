Süper periler ülkesine döndü

Herbalife Nutricia Türkiye Bayanlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, ecnebi oyuncularını gönderdi. Amerikalı Courtney Williams ve Kristine Anigwe ile Sırp Soso Cado ve Litvanyalı Monika evlerine döndü

LİGLER ERTELENİNCE YERLİLER TATİLE ÇIKTI, YABANCILAR GÖNDERİLDİ

Futbol ligleri ile beraber basketbol ve voleybol liglerinin de ertelenmesi sonrasında, ailelerinden uzakta adeta işkence çeken oyuncular da birer ikişer ülkelerine gönderiliyor. Finalde Fenerbahçe’ye yenilerek Türkiye Kupası ikincisi olan Herbalife Nutricia Türkiye Bayanlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, ecnebi oyuncularını gönderirken, sözleşmelerini de karşılıklı fesih etti. Amerikalı Courtney Williams ve Kristine Anigwe ile Sırp Soso Cado ve Litvanyalı Monika evlerine döndü.

TAKIM 30 MART’A KADAR İZİNLİ

Bu arada yerli oyunculara da evlerinde istirahat şartıyla 30 Mart’a kadar izin verildi. Sporcuların kendi programlarını uygulamaları için de egzersiz listeleri dağıtıldı. Buna göre federasyon yeni bir karar alıncaya kadar sporcular istirahat edecekler ve sağlık kurallarına uyacaklar.