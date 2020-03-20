Liglerin ertelenmesine karar verilince Kocaelispor’da tüm takım önceki akşam itibarıyla evlerine gönderildi ve süreci evlerinden takip etmeye başladı. Önceki gün antrenman saati 14.30’du. Ancak Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun federasyon başkanları ile toplantı yapacağının açıklanması üzerine, teknik adam Selahaddin Dinçel antrenmanı askıya aldı. Toplantı uzun sürünce kimi futbolcular ayak tenisi oynarken, kimi futbolcular masa tenisindeki hünerlerini sergiledi, kimi futbolcular da odalarından çıkmadı.
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Yine de boş geçmediler
Liglerin ertelenmesine karar verilince Kocaelispor’da tüm takım önceki akşam itibarıyla evlerine gönderildi ve süreci evlerinden takip etmeye başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz