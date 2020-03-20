Yine de boş geçmediler

Liglerin ertelenmesine karar verilince Kocaelispor’da tüm takım önceki akşam itibarıyla evlerine gönderildi ve süreci evlerinden takip etmeye başladı. Önceki gün antrenman saati 14.30’du. Ancak Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun federasyon başkanları ile toplantı yapacağının açıklanması üzerine, teknik adam Selahaddin Dinçel antrenmanı askıya aldı. Toplantı uzun sürünce kimi futbolcular ayak tenisi oynarken, kimi futbolcular masa tenisindeki hünerlerini sergiledi, kimi futbolcular da odalarından çıkmadı.