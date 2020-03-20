Belediye Derince sadece 4 gün izin verdi

Koranavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesiyle beraber Offspor maçı da ertelenen Belediye Derincespor, son idmanı önceki gün yaptı. Sarı Lacivertlilerde teknik sorumlu Bülent Baturman, gazetemize yaptığı açıklamada “Maçların ertelemesi nedeniyle takıma ilk etapta 4 gün izin verdik. Salı günü idmanlara başlayacağız. Ancak futbol federasyonundan gelecek haber sonrası, program netleşecek. Maçların ne zaman başlayacağının belli olmaması nedeniyle, idmanlara yasak olmadığı için biz normal çalışmalarımızı önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Liglerin ertelenmesiyle ilgili elden bir şey gelmiyor. Bir an önce bu Koronavirisü yenmemiz gerekiyor. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun” dedi.