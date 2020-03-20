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Karamürsel ilaçlanıyor

Karamürsel Belediyesi ekiplerince Türkiye genelinde büyük bir tehlike teşkil eden korona virüsü için ilçe genelinde ilaçlama yapılıyor
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Salgına karşı alınan gerekli tedbirler ışığında bir takım etkinlik ve benzeri herhangi bir organizasyonlara ilçenin ve insanlığın sağlığı için belli bir süre ara verildiği de ilçe sakinlerine bildirildi. Karamürsel Belediyesi ekiplerince, şehir merkezinde toplu kullanım alanları sık sık ilaçlanarak gerekli tedbirler alınıyor.

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