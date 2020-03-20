KASKF’na vefa!

İlimizde federe olan Körfez Vefaspor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın ve yönetimini makamında ziyaret etti. Ziyarete katılan Körfez Vefa Başkanı ve yönetimi, ziyaret sırasında başkan Murat Aydın’ı ziyaret ederken, toplantıda Korona virüs nedeniyle liglerin ertelenmesi nedeniyle yapılan konuşmalarda, önce sağlık, sonra maç denerek, verilen kararların doğru olduğu belirtildi. Vefalılar “Türkiye inşallah bu hastalığı en yakın zamanda atlatır, eski günlerimize döneriz” mesajı verdi.