Kocaelispor yönetimi, önlemleri içeren bir paket hazırladı. İlk olarak Çin’in Wuhan bölgesinde, 2019 yılı Aralık ayının başında görülüp, Wuhan koronavirüsü adıyla da bilinen yeni koronavirüsü solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve insandan insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür. Bu virüsten etkilenmemek için kalabalık ortamlarda bulunmamak ve insana temas etmemek çok önemli. Kocaelispor Kulübü de bu anlamda önlemler aldı. Teması en aza indiren Yeşil Siyahlılar kurallara uyduğunu gösterdi. Liglerin ertelenmesi ile birlikte tüm takım dağıldı.
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Kocaelispor’da koronavirüs önlemleri
Kocaelispor yönetimi, koronavirüs önlemleri içeren bir paket hazırladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz