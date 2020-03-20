Vodafone TV içerikleri 30 Nisan’a kadar açık

Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Vodafone TV kullanıcıları, 30 Nisan’a kadar tüm içeriklere erişebilecek. Böylece Vodafone TV, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80’den fazla TV kanalını tüm müşterilerine sunarak daha kaliteli zaman geçirmelerine destek olacak.

“MÜŞTERİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Ayrıca, uzaktan eğitim döneminde National Geographic, Nat Geo Wild, Viasat Explore, Viasat History gibi kanallarla çocukların evde daha verimli zaman geçirmelerini sağlayacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.