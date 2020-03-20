“Yerel medyayı devlet de desteklemeli”

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Kemal Paşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Bulut İşhanı’nda hizmet veren Oğuz Büfe’nin Sahibi Adnan Oğuz. 20 yıldır büfecilik yaptığını belirten 46 yaşındaki esnaf Adnan Oğuz, işlerinin kötü olduğunu söyledi. Halkevi meydanında yapılması planlanan Pişmaniye Çarşısı’nı sabırsızlıkla beklediğini ifade ederken öte yandan da yerel gazeteleri vatandaşlar gibi devletin de desteklemesi gerektiğini söyledi.

“PİŞMANİYE SATIŞLARI DA DÜŞÜYOR”

Adnan Oğuz, “20 yıldır büfecilik yapıyoruz. İşlerimiz kötü buna bağlı olarak da keyfimiz de kötü. Büfemizde İzmit’in sembolü olan pişmaniye satışı da yapıyoruz. Ancak pişmaniye satışları da ne yazık ki her geçen gün düşüyor. Vatandaşın alım gücü iyice azaldı” şeklinde konuştu.

“PİŞMANİYE ÇARŞISI’NI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

Devamında Oğuz, “Büyükşehir Belediyesi’nin bizim asıl yerimiz olan Halkevi meydanında yapmayı düşündüğü Pişmaniye Çarşısı’nı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir an önce eski yerimize geçip işlerimizi arttırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“KALİTELİ BİR YEREL MEDYAYA SAHİBİZ”

Yerel gazeteleri her gün takip ettiğini söyleyen esnaf Oğuz, “Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyaya sahip olduğunu düşünüyorum. Kentte yaşayan vatandaşlar gibi devletin de yerel gazeteleri desteklemesi gerektiğini vurgulamak isterim” ifadelerine yer verdi.