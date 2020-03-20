Gebze Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerince sokaklar yıkandı, meydan, park ve araçlar dezenfekte edildi. Vatandaşların evde kalmasının sağlanması için ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Mustafa Paşa Camii’nin etrafında bulunan banklar belediye ekiplerince sökülerek kamyonlara yüklendi. Koronavirüs tehlikesinin geçmesinin ardından bankların yeniden bulundukları yere montajının yapılacağı belirtildi.
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Gebze’de banklar söküldü
Gebze'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar söküldü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz