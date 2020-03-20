Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:41 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:45 TSİ

Tamyüksel: Baran’ın memur yapılması kul hakkıdır

Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran’ın Kartepe Belediyesi’ne memur kadrosundan alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, “Geçen dönemki yönetimini kadro, bütçe gibi konularda eleştiren başkanımıza, ilçemizde işe ihtiyacı olan eğitimli onca genç varken kul hakkı yendiğini hatırlatmak isteriz” dedi
mask

Koronavirüs salgınıyla ilgili ilgili açıklama yayınlayan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, açıklanan ekonomik paketin yeterli olmadığını, pakette küçük esnafa yer verilmediğini ifade etti. Öte yandan tepkilere neden olan Körfez Belediye eski Başkanı İsmail Baran’ın istisnai memur kadrosundan Kartepe Belediyesi’nde görevlendirilmesi ile ilgili henüz yerel yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmemesini eleştirdi.

“BARAN’IN MEMUR YAPILMASI KUL HAKKIDIR”

Tamyüksel, “Baran’ın istisnai memur kadrosundan Kartepe Belediyesi’nde görevlendirilmesi ile ilgili henüz sorumluluk sahiplerinden herhangi bir açıklama gelmemesi bize göre ‘sükut ikrardandır’ sözü ile aynı anlama gelmektedir. Hukukçu oluşunu her platformda ön plana çıkartan ve belediyenin geçen dönemki yönetimini kadro, bütçe gibi konularda eleştiren başkanımıza, ilçemizde işe ihtiyacı olan eğitimli onca genç varken kul haklarının günah olduğunu hatırlatmak isteriz” şeklinde konuştu.

Bugün 14:41 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Derince Belediyesi kira almayacak mask
Derince Belediyesi kira almayacak
Kılıç: Yaşlılarımıza daha fazla sahip çıkmalıyız mask
Kılıç: Yaşlılarımıza daha fazla sahip çıkmalıyız
SP’li Batmanlar’dan İsmail Baran tepkisi mask
SP’li Batmanlar’dan İsmail Baran tepkisi
Tamyüksel: Baran’ın memur yapılması kul hakkıdır mask
Tamyüksel: Baran’ın memur yapılması kul hakkıdır
Yıldızlı; “Dualarımız tüm insanlığın sağlığı ve barışı için” mask
Yıldızlı; “Dualarımız tüm insanlığın sağlığı ve barışı için”
Büyükakın'dan Kandil mesajı mask
Büyükakın'dan Kandil mesajı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler

GALERİ

Yasağa rağmen girmeye çalıştılar! mask
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar!
Lastiği patladı alevler içinde kaldı mask
Lastiği patladı alevler içinde kaldı
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL