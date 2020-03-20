Tamyüksel: Baran’ın memur yapılması kul hakkıdır

Koronavirüs salgınıyla ilgili ilgili açıklama yayınlayan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, açıklanan ekonomik paketin yeterli olmadığını, pakette küçük esnafa yer verilmediğini ifade etti. Öte yandan tepkilere neden olan Körfez Belediye eski Başkanı İsmail Baran’ın istisnai memur kadrosundan Kartepe Belediyesi’nde görevlendirilmesi ile ilgili henüz yerel yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmemesini eleştirdi.

“BARAN’IN MEMUR YAPILMASI KUL HAKKIDIR”

Tamyüksel, “Baran’ın istisnai memur kadrosundan Kartepe Belediyesi’nde görevlendirilmesi ile ilgili henüz sorumluluk sahiplerinden herhangi bir açıklama gelmemesi bize göre ‘sükut ikrardandır’ sözü ile aynı anlama gelmektedir. Hukukçu oluşunu her platformda ön plana çıkartan ve belediyenin geçen dönemki yönetimini kadro, bütçe gibi konularda eleştiren başkanımıza, ilçemizde işe ihtiyacı olan eğitimli onca genç varken kul haklarının günah olduğunu hatırlatmak isteriz” şeklinde konuştu.