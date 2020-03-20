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SP’li Batmanlar’dan İsmail Baran tepkisi

SP Kartepe İlçe Başkanı Mehmet Batmanlar, Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran’ın Kartepe Belediyesi’ne istisnai kadrodan memur olarak alınmasına tepki gösterdi
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Saadet Partisi Kartepe İlçe Başkanı Mehmet Batmanlar, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerden dolayı yetkilileri takdir ettiğini ifade etti. Öte yandan Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran’ın Kartepe Belediyesi’ne istisnai kadrodan memur olarak alınmasına tepki göstererek ne gibi gerekçelerinin olduğunu sordu.

“TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA ELZEMDİR”

İlçe Başkanı Mehmet Batmanlar, “Kartepemizin gündeminde bulunan eski körfez belediye başkanı ve 2019 yerel seçimlerinde aday adayı olmasına rağmen kendi partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen şahsın istisnai kadrodan Kartepe Belediyesi’ne memur olarak alınmasının ne gibi gerekçelerinin olduğunu kamuoyunu aydınlatıcı ve tatmin edici bir açıklamanın yapılması elzemdir” şeklinde konuştu.

“TARIM ARAZİSİNE YAPILAN SPOR ALANI”

Batmanlar, “Derbent Acısu ve Tepetarla arasında bulunan ve bölge halkımızca batak arazisi olarak bilinen 1400 dönüm 1. derece tarım arazisinin kimsenin haberi olmadan sessiz sedasız yapılan imar değişikliği ile spor alanına dönüştürülmesinin sebeplerini ve varsa yaşanan usulsüzlüklerin kamuoyuna ve bölge halkımıza açıklanması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

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