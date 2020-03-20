Kılıç: Yaşlılarımıza daha fazla sahip çıkmalıyız

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Yaşlılarımız; kültürümüzü, örf ve adetlerimiz ile manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak, geleceğe ışık tutmamıza vesile olan ve yarınlara taşımamızı sağlayan değerlerimizdir. Türk aile yapısında büyüklere gösterilen saygı ve merhamet duygusu bizim toplum olarak en büyük hazinemizdir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz önem gibi varlık sebebimiz olan yaşlılarımıza da önem vermeliyiz” şeklinde konuştu.

“HEMŞERİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI GİDERMELİYİZ”

Kılıç, “Dünyayı saran koronavirüs kadar unutulmanın da en çok etkilediği, medeniyet denilen batının gözden çıkardığı kimsesiz yaşlılarımıza bugünlerde her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekmektedir. Yeniden Refah Partisi Gebze olarak hemşerilerimizin, mahallemizde-sokağımızda yalnız yaşayan, kimsesiz yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermelerini, bunu yaparken temastan kaçınarak dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Bu vesileyle bütün büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz” dedi.