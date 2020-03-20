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Büyükşehir Encümen’de kiralama ihaleleri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun katılımı ile encümen toplantısı gerçekleştirildi
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Toplantıda çeşitli ilçelerdeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait dükkan, iş yeri ve depolar için kiralama ihalesi gerçekleştirildi.

KİRALAMA İHALELERİ 

Encümen toplantısında toplam 6 yerdeki dükkan ve işyeri için kiralama ihalesi yapıldı. Bu kapsamda İzmit ilçesi, Körfez Mahallesi, Yunus Emre Kültür Merkezi İçi, Zemin Kat: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ve 1. Kat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu bürolar (Muhammen Bedel: 62 bin TL) için Kent Konut adına Yalçın Özön aylık 62 bin 250 bin TL verildi. İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi, Dervişoğlu Caddesindeki Balık Ekmek Satış Yeri (Muhammen Bedel: 4 bin 500 TL) için yapılan açık usul ihalede en yüksek teklif aylık 100 bin TL ile Erdoğan Özkaraarslan’dan geldi.

DEPOLAMA YERLERİ

İzmit ilçesi Durhasan Mevkii, Mezbaha Tesisleri Altı depolama yerleri (Muhammen Bedel: 350 TL) için yapılan açık usul ihaleye tek katılan Muammer Topal, aylık 360 TL verirken yine aynı mezbaha tesislerindeki deri depolama yeri (Muhammen Bedel: 400 TL) için yapılan ihalede Ahmet Yasin Polat, 410 TL teklif verdi. Gölcük ilçesi Örcün Mahallesi’nde bulunan 19 işyeri ve İzmit ilçe Sekapark içi Trambolin – Şişme Oyun grubu ihalesine istekli çıkmadı.

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