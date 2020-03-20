BASK'ın Başkanı Ayyıldız: “Sağlık çalışanlarına emeğinin karşılığı verilmeli”

BASK İl Temsilcisi Bağımsız Sağlık-Sen Şube Başkanı Sami Ayyıldız, koronavirüsle mücadelede büyük emek sarf eden ve yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanları ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Öktem de yer aldı. Ayyıldız, “İzinleri iptal edilen, her geçen gün etkinliğini artıran yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kendi sağlıklarını hiçe sayan, gece gündüz demeden çalışan, çocuklarını, yüreklerini arkalarında bırakarak hastalara hizmet etmek için koşan sağlık çalışanlarının bu emeklerinin karşılığı kendilerine verilmelidir” dedi.

“SAĞLIKÇILARIN MALZEMELERİ EKSİK”

Ayyıldız, “Sağlık çalışanlarının da insan oldukları unutulmamalıdır. İnsanların büyük bir çoğunluğunun panik halinde olduğu, hapşıran, öksüren birini görünce kaçtığı bir ortamda sağlık çalışanları, hastanelerde her şeye rağmen soğukkanlılıkla hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Bu durum sağlıkçıların ne kadar kutsal bir görev icra ettiklerini bir kez daha göstermiştir” dedi. Hijyen ve dezenfektan ürünlerinde ihtiyaç duyulanın altında sağlıkçılara malzeme ayrıldığını da ekledi.

“BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİLMELİ”

Ayyıldız, “Yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanlarının her ne sebepten olursa olsun performanslarının kesilmemesi koronavirüs ile mücadele dönemini kapsayacak şekilde döner sermaye performans ödemelerinde ek puan verilmesi, özellikle Aile Sağlığı çalışanlarının performans kayıplarını önleyecek yasal düzenleme yapılması ve tüm sağlık çalışanlarına birer maaş ikramiye verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN”

Son olarak Ayyıldız, “Kamu kurum ve kuruluşlarında yüzde 40 üzeri engelli olarak çalışanlara verilen 12 günlük izin bir an önce İl, İlçe, Sağlık Müdürlükleri 112 Acil Sağlık çalışanları ve hastanede çalışan personele de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi 12 gün idari izinli sayılmaları ve idari izinli oldukları dönemde performanslarının kesilmemesi, 7/24 esasına göre fedakarca çalışan sağlık personelinin motivasyonunu yüksek tutmak için yerel yönetimler ve diğer kurumlarında destek vermesi gerekir” dedi.