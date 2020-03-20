Derince Belediyesi kira almayacak

Koronavirüs salgınının ekonomimiz üzerinde yaratacağı olası hasar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı. Salgının yaratacağı hasarın en asgari seviyeye indirilmesi için ilçe bazlı olarak alınan önlemler kapsamında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de önemli bir duyuruda bulundu.

“HARİKALAR SAHİLİ DAHİL”

Ekonomik tedbirlerle bu sürece katkı sunacaklarını belirten Başkan Aygün, “Derince Belediyesi olarak ekonomi paketi kapsamında ikinci bir duyuruya kadar başta Harikalar Sahili'ndeki işletmelerimiz olmak üzere, iştiraklerimizden ve kiracımız konumundaki işyerleri ve işletmelerden kira almayacağız” dedi.