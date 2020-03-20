Gölcük Devlet’te dezenfekte çalışması yapıldı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tedbirlerini sürdürüyor. Bu kapsamda hasta bekleme alanları, poliklinikler, koridorlar, merdivenler, asansörler, dış alanlar vb. tüm bölümler Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

“KURALLARA UYMALIYIZ”

Hastane yönetimi yaptığı açıklamasında, “Koronavirüse karşı hastanemizde de büyük bir özenle dezenfeksiyon çalışmaları yapılmakta ve bunlara ilaveten tedbirler de alınmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara halkımızın azami özen göstermesi önemle rica olunur. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile belediye ekiplerine de teşekkür ederiz” dedi.