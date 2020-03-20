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Darıca’da Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Darıca’da tören düzenlendi. Darıca sahilde belirlenen yeni tören alanında gerçekleşen çelenk sunumunun ardından Darıca Şehitliği’nde şehitler için dualar okundu
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Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümü ve Şehitler Günü için Darıca’da tören düzenlendi. Darıca’da ilk tören Darıca sahilde belirlenen yeni tören alanında gerçekleşirken Atatürk Anıtı’na Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin çelenkleri sunuldu. Törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile ilçe protokolü katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından çelenk sunma töreni gerçekleşti.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Program, çelenk sunma töreninin ardından şehitlik ziyareti ile devam etti. İlçe protokolü Darıca Şehitliği’nde şehitler için dua etti. Kur’an tilavetinin okutulduğu anma programında şehitliğe çiçek bırakıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık şehitleri anma programında yaptığı konuşmada vatanı borçlu olduğumuz şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, “Bu mukaddes toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum" dedi.

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