Derince’de halk otobüsleri dezenfekte ediliyor

Ülkemizde korona virüsünün görülmesinin ardından başlatılan kapsamlı dezenfekte çalışmaları Derince genelinde de uygulanıyor. İlçede vatandaşların temasına açık her noktada dezenfekte çalışması yürüten Derince Belediyesi ekipleri, özellikle halk otobüslerini ihmal etmiyor. Derince Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçe sınırları içerisinde bulunan duraklardaki özel halk otobüsleri seferleri öncesi dezenfekte edilerek yolcular için hazır hale getiriliyor. Sadece otobüsler değil, ilçedeki tüm bekleme durakları da dezenfekte ediliyor.