Ülkemizde korona virüsünün görülmesinin ardından başlatılan kapsamlı dezenfekte çalışmaları Derince genelinde de uygulanıyor. İlçede vatandaşların temasına açık her noktada dezenfekte çalışması yürüten Derince Belediyesi ekipleri, özellikle halk otobüslerini ihmal etmiyor. Derince Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçe sınırları içerisinde bulunan duraklardaki özel halk otobüsleri seferleri öncesi dezenfekte edilerek yolcular için hazır hale getiriliyor. Sadece otobüsler değil, ilçedeki tüm bekleme durakları da dezenfekte ediliyor.
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Derince’de halk otobüsleri dezenfekte ediliyor
Koronavirüse karşı kapsamlı bir çalışma yürüten Derince Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm özel halk otobüslerini dezenfekte ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz