Türkiye'de koronavirüs vakalarının sayısı 359'a yükselmesinin ardından yurt içinde önlemler arttırılmaya başlandı. Bu önlemlerden biri de gerekmedikçe sokağa çıkmayın uyarısı oldu. Ancak bugün vatandaşın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf ise durumu gözler önüne serdi. Bekirpaşa PTT şubesinde öğle molasında kapıların açılmasını bekleyen ve çoğu da 50 yaş üstü vatandaş dip dibe kuyruğa girdi. Olası bir korona virüs ihtimalini düşünmeyen vatandaşın durumun ciddiyetini kavrayamadıkları görüldü.
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Vatandaş koronavirüse aldırmadı!
Bekirpaşa PTT şubesinde öğle molasının bitmesini bekleyen vatandaş koronavirüse aldırmayarak dip dibe sıraya girdi
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Yorumlar
(1 )
İbrahim Çetin - Böyle cahillik ve akıl yoksunluğu olur mu.
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