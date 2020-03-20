Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından satır başları şöyle:
* Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir. Cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı.
* Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yok. Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır.
* Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis’in takdiriyle yürürlüğe girecektir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz