Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

* Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir. Cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı.

* Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yok. Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır.

* Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis’in takdiriyle yürürlüğe girecektir.