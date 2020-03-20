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Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı?

Gül, "Cezaevlerinde virüs yok. Mahkumlara risk oluşturmaması için tedbirler alındı. Teknik çalışmalar yapıldı, konu Meclis'in takdirinde" dedi.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

* Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir. Cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı.

* Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yok. Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır.

* Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis’in takdiriyle yürürlüğe girecektir.

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