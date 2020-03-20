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Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Metehan Yavuz isimli hastaya A Rh+ kan aranıyor
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Metehan Yavuz adlı hastaya A Rh Pozitif kan aranıyor. Kan vermek isteyenler 0530 139 67 61 nolu telefondan babası Mehmet Yavuz ile iletişime geçebilir.

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