Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Metehan Yavuz adlı hastaya A Rh Pozitif kan aranıyor. Kan vermek isteyenler 0530 139 67 61 nolu telefondan babası Mehmet Yavuz ile iletişime geçebilir.
Bugün 15:53 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:09 TSİ
Acil kan aranıyor
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Metehan Yavuz isimli hastaya A Rh+ kan aranıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz