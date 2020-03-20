Pazar alanı,cumartesi gününe hazırlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 koronavirüs salgınının ülkemize de gelmesiyle birlikte, aldığı tedbirleri sıklaştıran İzmit Belediyesi, tüm kentte uyguladığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Mahalle, cadde ve sokakları tek tek temizleyen ekipler, perşembe günü açılan pazarın ardından, Doğu Kışla Pazar Alanını da dezenfekte etti. Alan, cumartesi günü kurulacak pazar için temiz ve hazır hale getirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz