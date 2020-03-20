Pazar alanı,cumartesi gününe hazırlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 koronavirüs salgınının ülkemize de gelmesiyle birlikte, aldığı tedbirleri sıklaştıran İzmit Belediyesi, tüm kentte uyguladığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Mahalle, cadde ve sokakları tek tek temizleyen ekipler, perşembe günü açılan pazarın ardından, Doğu Kışla Pazar Alanını da dezenfekte etti. Alan, cumartesi günü kurulacak pazar için temiz ve hazır hale getirildi.