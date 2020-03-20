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Kocaman'dan Kandil mesajı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı
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Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı en ulvi gecelerden olan ’Miraç Kandilimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin şahsında insanın manevî dünyasında ulaşabileceği zirveyi göstermesi açısından büyük bir önem arz etmektedir.

 

TEDBİR BİZDEN TAKDİR RABBİMİZDEN

Bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır.İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi sürecinde, dünyanın, insanoğlunun verdiği büyük bir sınavdan geçmekteyiz. “Temizlik imandan gelir” sözünün gerçekliğini ve önemini tam olarak yaşadığımız günlerden geçiyoruz. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar tedbir bizden takdir Rabbimizden olduğunun idrakında olarak üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle uygulamakla yükümlü olduğumuzu bir kez daha hatırlatırken;Bütün Kartepeli hemşehrilerimin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa önce sağlık, beraberinde huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bugün 16:17 TSİ - Gündem

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