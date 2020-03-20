Kültür sanat dünyası dijitalde hayat bulacak

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, Kocaelili hemşirelerimizin evlerinde olmalarını mümkünse dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi. Yamen, Bakanlığın bu günler için hayata geçireceği ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un da kamuoyunda paylaştığı süper projelerle ilgili olarak şu bilgileri aktardı: “Bilindiği gibi Bakanlığımızın aldığı tedbirler dahilinde kültür -sanat etkinlikleri ertelendi. Bu süreçte TRT ile Bakanlığımız güçlerini birleştirerek vatandaşları sanatla buluşturmayı hedefliyor. 24 Mart Salı gününden itibaren TRT2 ekranlarında “Sanat Heyecanı Evinizde” etkinliği başlıyor. Altı hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera kanserleri canlı olarak TRT2 ekranlarından evlerinize perde açacak”

MÜZE VE KÜTÜPHANEDE VAR

“Öte yandan cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımızı seyredebileceksiniz. Küçük sanatseverler içinde; “Tembel Memiş”, “Kuzu Maydanozun Maceraları ve “Turta Girmemiş Orman” tiyatro oyunları bu etkinliklerde yer alacak. TRT ile iş birliği bununla sınırlı kalmayacak. Birbirinden önemli müzelerimizi de TRT2 ile evlerinize taşınacak. Ayrıca online kütüphanelerle ilgili olarak, “Etkin Kütüphane Evinizde”, "Kütüphanem Cepte Mobil Uygulaması" ve "Millî Kütüphane Konuşan Kitaplık" ile kütüphanelerimize evlerinizden ulaşabilirsiniz. Bu çalışmalar kültür-sanat hizmetlerinin devamlılığı olduğu kadar içinden geçtiğimiz istisnai süreçte yaşadığımız zaruri sınırlandırmaların etkisini hafifletmekte önemli faydası olacağı inancındayız”