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KOTO’dan: Koronavirüs’e karşı ''Nefes Kredisi'' geliyor

KOTO, Koronavirüsle iktisadi mücadele kapsamında TOBB’dan talep ettiği ‘Nefes Kredisi’ için hazırlıklar başladı. KOTO’nun 6 milyon TL katkı payı ile yer alacağı kredinin bankalar ve TOBB’un da destekleriyle daha da artması, koronavirüsten etkilenen iş dünyasına can suyu olması hedefleniyor

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Tüm dünyayı sarsan koronavirüsle iktisadi açıdan da etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini, daha ilk gününden açıklayan Kocaeli Ticaret Odası, kurumsal olarak başlattığı mücadele girişimlerinin ilk sonuçlarını da almaya başladı. Başta TOBB ve ilgili bakanlıklara gönderdiği raporlar, akabinde de ardı ardına yaptığı açıklamalarla koronavirüsün iktisadi hasarına dikkat çeken KOTO, özellikle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşme gerçekleştirmiş zor durumda olan iş insanları için Nefes Kredisi çıkartılmasını talep etmişti. KOTO’nun talebine kayıtsız kalmayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Nefes Kredisi için hazırlıklara başladı.

KOTO’DAN 6 MİLYON TL’LİK KAYNAK

Kocaeli Ticaret Odası, Oda kaynaklarından 6 milyon TL’yi kredi kullandırılmak üzere tahsis ederken, kredi miktarının TOBB ve bankalarının artı payıyla daha da artması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan KOTO Başkanı Necmi Bulut, koronavirüsün etkilerinin hissedilmeye başlamasının hemen akabinde iktisadi önlemleri öncelikli sıraya aldıklarını ve Nefes Kredisi çıkartılması için Birlik Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Öncelikli eylem planı olarak talep ettiğimiz Nefes Kredisi ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile hemen bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşme sonrası Birliğimiz TOBB hazırlıklarını başlattı. Nefes Kredisi, böylesi bir süreçte finansmana erişmekte zorluk çeken üyelerimiz için adeta cansuyu niteliği taşımaktadır. Talebimize her zaman olduğu gibi olumlu karşılık veren birliğimize teşekkür ederken, artı katkı paylarının, kredi vade ve oranlarının da kısa sürede açıklanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Koronavirüsle iktisadi mücadeleyi elden bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi. 

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