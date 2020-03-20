Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'koronavirüs önlemleri' genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. Belediyelerce, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli de tahakkuk ettirilmeyecek.
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Belediyeler su kesintisi uygulamayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'koronavirüs önlemleri' genelgesine göre belediyeler, abonelere su kesintisi uygulayamayacak
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Yorumlar
(2 )
Kemal - Ev kiraları nasıl olcak ev sahibi kapıya gelir calışamıyoruz da nasıl olcak bu kirada oturan insanlar
serkan izmit - her şeyi özelleştirdiler zaten elimizde kalan bir tek su var. telefon elektrik internet doğalgaz petrol hiç bir şey yok su ile idare ediyoruz
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