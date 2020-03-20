KOÜ’de dersler ‘uzaktan’ devam edecek

Kocaeli Üniversitesi Sadettin Hülagü 2019-20 eğitim-öğretim Bahar Yarıyılının önlisans, lisans ve lisansüstü programların 23 Mart itibari ile uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürüleceğini duyurdu. Konu ile ilgili sosyal medyasından açıklama yapan Hülagü şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2019-20 eğitim-öğretim Bahar Yarıyılının önlisans, lisans ve lisansüstü programların Akademik Takvimde belirtildiği planda yürütülebilmesi için faaliyetler 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülecektir.

Bu kapsamda önlisans ve lisans programları için dönem içi ölçme ve değerlendirmeler sistem üzerinden; arasınavlar 20-30 Nisan 2020 tarihleri, mazeret sınavları ise 08-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Final ve bütünleme sınavları , laboratuvar uygulaması olan derslerin uygulama çalışmaları, staj, süren çalışmalar, saha çalışmaları ve kurumdışı ders uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeler ileriki tarihlerde yapılacaktır.

Bazı programların dönem içi sınav programlarında farklılıklar vardır. Duyurularımızı Web sayfamızdan yapılacaktır

Sizlerin huzurlu ve güvenli ortamlarda sağlıklı olarak eğitim öğretim faaliyetinizi sürdürmeniz bizler ve aileleriniz için önem arzetmekte olup, başarılar dilerim.”