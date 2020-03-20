Alınan bilgiye göre Kocarli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından organize suç örgütlerinin faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 'Sarallar Grubu' olarak bilinen suç örgütünün üyesi olan ve 24 Aralık 2014 günü İstanbul Şişli Nişantaşı semtinde 'Bafralılar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve yakın adamı Ferdi Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile yine yaralama ve cezaevinden kaçma suçlarından hakkında 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç. isimli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını failleri Kocaeli'de yakalandı
Sarallar Gurubu olarak bilinen suç örgütü tarafından bir şahsın öldürülmesi olayına karışan, 31 yıl 7 ay hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan grup üyesi 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz