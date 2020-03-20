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Kartepe Belediyesi personelinden çağrı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’nın “Evinde Kal Kartepe” çağrısına akabinde belediye personeli Kartepelilere seslendi
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı Kartepe genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini azaltmak için Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın “Evinde Kal Kartepe” çağrısından sonra belediye personeli de Kartepelilere sağlık çalışanlarının başlattığı ve ülke genelinde yayılan “Biz sizin için buradayız. Sende bizim için evinde kal” cümlesiyle seslendi.

 “EVİNDE KAL KARTEPE”

Koronavirüse karşı en önemli tedbirlerden biride sosyal izolasyon olduğuna dikkat çekilirken, Kartepe Belediyesi dezenfekte ekibi belediye binası önünde Kartepelilere “Biz sizin için buradayız. Sende bizim için evinde kal” yazılı kağıtlarla çağrıda bulundu. Belediye ekipleri “Evinde Kal Kartepe” çağrısının yanı sıra ilçe genelinde aralıksız dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.   

Bugün 20:05 TSİ - Gündem

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